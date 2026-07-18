موسم الفواكه الصيفية بالعُلا يعزّز القيمة المضافة للمحاصيل المحلية

يواصل موسم الفواكه الصيفية بمحافظة العُلا، المقام ضمن مبادرة “مواسم خيرات العُلا” في سوق المنشية للمزارعين، أداء دوره بوصفه منصةً اقتصاديةً تسهم في تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل المحلية، من خلال دعم المزارعين، وفتح آفاق جديدة لرواد الأعمال والأسر المنتجة للاستفادة من المنتجات الزراعية وتحويلها إلى فرص اقتصادية مستدامة.

ويجمع الموسم إنتاج مزارع العُلا من أبرز الفواكه الصيفية، بما في ذلك التين، والعنب، والمانجو، والرمان، في بيئةٍ تتيح للمزارعين تسويق منتجاتهم مباشرةً، والتعريف بجودتها، وتعزيز حضورها في السوق، بما يسهم في رفع العائد الاقتصادي للمزارع وتشجيع استدامة النشاط الزراعي في المحافظة.

وفي المقابل، يوفّر الموسم مساحةً لرواد الأعمال والأسر المنتجة لاستثمار المحاصيل المحلية في ابتكار منتجات غذائية وتحويلية ذات قيمة مضافة، تشمل العصائر، والمربيات، والفواكه المجففة، والحلويات، وغيرها من المنتجات التي تسهم في تنويع الاستخدامات، وإيجاد فرص استثمارية مرتبطة بالإنتاج الزراعي المحلي.

ويعكس الموسم تكامل المنظومة الزراعية والاقتصادية في العُلا، من خلال الربط بين الإنتاج والتسويق والتصنيع الغذائي، بما يعزز الاستفادة من المحاصيل المحلية، ويدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويرفع كفاءة سلاسل القيمة الزراعية.

وتنتج مزارع العُلا أكثر من 4,900 طن سنويًا من الفواكه الصيفية، فيما تضم المحافظة أكثر من 7 آلاف مزرعة يعمل فيها أكثر من 5 آلاف مزارع، مستفيدين من الخبرات الزراعية المتوارثة والبيئة الطبيعية التي تشتهر بها العُلا، مما أسهم في تميز منتجاتها وجودتها وتنوعها.

ويأتي تنظيم الموسم ضمن جهود دعم التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتمكين المزارعين ورواد الأعمال من الاستفادة من المقومات الزراعية التي تزخر بها العُلا، بما يسهم في تنويع الفرص الاقتصادية وتعزيز استدامة القطاع الزراعي بالمحافظة.