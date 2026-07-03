مونديال 2026: إحصاءات رسمية تكشف أبرز أرقام المنتخبات واللاعبين حتى دور الـ(32)

كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) عن احتدام المنافسة بين المنتخبات واللاعبين في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بالتزامن مع انطلاق منافسات دور الـ(32).

وأظهرت الإحصاءات استمرار الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد ستة أهداف لكل منهما، ليشتعل سباق الفوز بالحذاء الذهبي مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة، ويبرز عدد من اللاعبين كمنافسين مباشرين مع استمرار إقامة مباريات الأدوار الإقصائية.

وفي قائمة صناع الأهداف، يتصدر الفرنسي مايكل أوليسي الترتيب بخمس تمريرات حاسمة متقدمًا على مجموعة من اللاعبين الذين يواصلون المنافسة على صدارة هذا المؤشر، في ظل ارتفاع الفاعلية الهجومية للمنتخبات المتأهلة، فيما يتصدر الإسباني رودري قائمة أكثر اللاعبين تمريرًا للكرة بإجمالي (435) تمريرة، ما يعكس دوره المحوري في بناء اللعب وصناعة الفرص.

وعلى مستوى المنتخبات، يتصدر المنتخب الفرنسي قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف في البطولة حتى الأن برصيد (13) هدفًا، بينما يتصدر المنتخب البلجيكي قائمة أكثر المنتخبات محاولةً على المرمى بإجمالي (92) محاولة، في مؤشر على الفاعلية الهجومية التي قدمها المنتخبان خلال مشوارهما في البطولة.

وعلى صعيد الأداء الدفاعي، واصل عدد من حراس المرمى تقديم مستويات مميزة بالحفاظ على نظافة الشباك في أكثر من مباراة، في وقت سجلت المنتخبات المتأهلة معدلات مرتفعة في استخلاص الكرة والاعتراضات والتصديات، ما يعكس التوازن بين الأداءين الدفاعي والهجومي خلال منافسات البطولة.

كما تعكس الإحصاءات الرسمية تقارب المستويات الفنية بين المنتخبات، مع ارتفاع معدلات الاستحواذ ودقة التمريرات وصناعة الفرص والتسديدات على المرمى، الأمر الذي أسهم في زيادة الإثارة خلال مباريات البطولة، خاصة مع انطلاق مرحلة خروج المغلوب التي لا تقبل التعويض.

ويواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم تحديث قاعدة البيانات الإحصائية عقب نهاية كل مباراة، متضمنة أرقام الأهداف والتمريرات الحاسمة والتسديدات ونسب الاستحواذ ودقة التمرير والإحصاءات الدفاعية وأداء حراس المرمى، بما يوفر مرجعًا رقميًا متكاملًا لمتابعة تطور المنافسات حتى المباراة النهائية.