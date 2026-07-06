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موهبة تطلق المرحلة الثالثة من التدريب المكثف لتأهيل طلبة المنتخبات العلمية

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٠ مساءً
موهبة تطلق المرحلة الثالثة من التدريب المكثف لتأهيل طلبة المنتخبات العلمية
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، اليوم، المرحلة الثالثة من التدريب المكثف للعام 2026، الذي يُنفّذ خلال الفترة من 5 إلى 30 يوليو الجاري، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، في جامعتي الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، وجامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة، بمشاركة 20 طالبًا وطالبة من المرشحين لتمثيل المملكة في الأولمبيادات الدولية.
ويشارك في التدريب 6 طلاب في تخصص الرياضيات، و6 طلاب في المعلوماتية، و4 طلاب في الذكاء الاصطناعي، و4 طلاب وطالبات في العلوم النووية، بإشراف 10 مدربين متخصصين، يقدمون محتوى تدريبيًا مكثفًا يجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، في بيئة تعليمية وبحثية متقدمة.
ويتضمن البرنامج تدريبًا متقدمًا على مفردات الأولمبيادات الدولية، ومراجعة المادة العلمية، ومحاكاة الاختبارات الدولية من خلال حل مسائل الأولمبيادات السابقة، إضافة إلى مناقشة وتحليل نماذج المسابقات الدولية التي أُقيمت خلال العام الماضي؛ بما يسهم في تعزيز قدرات الطلبة على التعامل مع المسائل المعقدة وفق إستراتيجيات علمية متقدمة.
ويهدف التدريب المكثف إلى رفع جاهزية الطلبة للمنافسة في الأولمبيادات الدولية، وتطوير مهاراتهم في التحليل وحل المشكلات، وتعزيز قدراتهم التنافسية عالميًا، بما يمكّنهم من تمثيل المملكة بكفاءة في المحافل العلمية الدولية.
ويأتي التدريب المكثف ضمن مراحل الإعداد المتقدمة التي تنفذها “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم، لتأهيل الطلبة الموهوبين في عدد من التخصصات العلمية، امتدادًا لجهودهما في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، وإعداد جيل وطني قادر على المنافسة عالميًا في مجالات العلوم والتقنية.
وتُعد “موهبة” مؤسسة وطنية رائدة عالميًا في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، وتعمل وفق إستراتيجية وطنية لتنمية الموهبة في المجالات العلمية ذات الأولوية، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي، وتعزيز ثقافة الابتكار، ودعم التنمية الوطنية.

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