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ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج المرحلة الأولى من سباق “سن الحقايق”

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٥ مساءً
ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج المرحلة الأولى من سباق “سن الحقايق”
المواطن - فريق التحرير

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نظّم ميدان الهجن بمنطقة نجران أمس، المرحلة الأولى من سباق “سن الحقايق”، وذلك على ميدان الهجن في نجران.
وجاءت نتائج السباق المكوّن من (14) شوطًا، ومسافتها (3) كلم، على النحو التالي: حقق المركز الأول في الشوط الأول البكرة “حمية” للمالك محمد آل عامر، والشوط الثاني القعود “مطرب” للمالك حسن آل عامر، والشوط الثالث البكرة “الحصينية” للمالك غازي آل رزق والشوط الرابع القعود “هياض” للمالك سالم آل صبيح، والشوط الخامس البكرة “الشاهينة” للمالك حمد الكربي والشوط السادس القعود “شاهين” للمالك علي آل نصيب.
وحققت المركز الأول في الشوط السابع البكرة “محيرة” للمالك ناصر الهمامي، والشوط الثامن القعود “المارد” للمالك الحسن آل مهري، والشوط التاسع البكرة “سيلا” للمالك مشاري آل رزق، والشوط العاشر القعود “شاهين” للمالك علي آل عامر، والشوط الحادي عشر البكرة “الشاهينية” للمالك محمد آل كليب، والشوط الثاني عشر القعود “الواضح” للمالك محمد الصيعري، والشوط الثالث عشر البكرة “أفعال” للمالك عوض آل رزق، وفي الشوط الرابع عشر والأخير حققت المركز الأول البكرة “نجاح” للمالك إبراهيم آل ريشان.

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