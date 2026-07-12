ميسي يشعل غضب الإنجليز بالرقص وهتافات استفزازية

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أشعل الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، غضب الجماهير الإنجليزية خلال احتفالات أبطال العالم بالتأهل إلى نصف نهائي مونديال 2026 بعد الفوز على سويسرا 3-1.
وأكمل منتخب الأرجنتين عقد المتأهلين للدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه 3 – 1 على منتخب سويسرا بعد التمديد، يوم الأحد، في دور الثمانية للمسابقة.
وبعد تبادل العناق في منتصف أرض الملعب، توجه أبطال العالم وقائدهم إلى الجماهير، لمشاركة الفرحة مع المشجعين الذين كانوا في المدرجات مرتدين الأزرق الفاتح والأبيض، والذين شجعوا طوال 120 دقيقة، وأراد اللاعبون أن يشكروا الجماهير التي جعلت صوتها مسموعاً في ملعب “كانساس ستاديوم”.
ووسط العديد من الهتافات الجديدة، وفي لحظة ما، رددت الجماهير فجأة: “من لا يقفز فهو إنجليزي”. ليندمج جميع اللاعبين الأرجنتينيين ويغنوا مع الجماهير ضد إنجلترا، ولم يكن ليونيل ميسي استثناءً، إذ خلع قميصه، الذي أمسكه بيده اليمنى وبدأ يلوح به كما لو كان أحد المشجعين العاديين.
يذكر أن منتخب الأرجنتين، الفائز باللقب أعوام 1978 و1986 و2022، ضرب موعداً نارياً في الدور قبل النهائي مع المنتخب الإنجليزي، الذي تغلب 2 – 1 على منتخب النرويج، بعد اللجوء للوقت الإضافي.