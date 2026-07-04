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ميسي يعزز رقمه القياسي ويقترب من الحذاء الذهبي في مونديال 2026

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٠ مساءً
ميسي يعزز رقمه القياسي ويقترب من الحذاء الذهبي في مونديال 2026
المواطن - فريق التحرير

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واصل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفًا جديدًا خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر في دور الـ32، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بتسجيله هدفًا واحدًا على الأقل في ثماني مباريات متتالية في البطولة.
وجاء هدف ميسي في الدقيقة (29) من المباراة، ليرفع رصيده إلى 20 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، معززًا صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، وبفارق هدفين أمام الفرنسي كيليان مبابي صاحب المركز الثاني.
كما رفع النجم الأرجنتيني رصيده إلى سبعة أهداف في النسخة الحالية من البطولة، ليعتلي صدارة سباق المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي.
ويواصل ميسي منافسته مع عدد من أبرز المهاجمين في البطولة، إذ يأتي مبابي في المركز الثاني برصيد ستة أهداف، ويمتلك كل من النرويجي إيرلينغ هالاند والإنجليزي هاري كين خمسة أهداف، ويلاحقهما كل من الفرنسي عثمان ديمبيلي، والإسباني ميكيل أويارزابال، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والسنغالي إسماعيلا سار، ولكل منهم أربعة أهداف.
ورغم مسيرته الحافلة، لم يسبق لميسي التتويج بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم، إذ حلّ وصيفًا في نسخة 2022 برصيد سبعة أهداف خلف الفرنسي مبابي الذي سجل ثمانية أهداف، كما تقاسم المركز الثالث برصيد أربعة أهداف في نسخة 2014.
ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فإنه في حال تساوي اللاعبين في صدارة ترتيب الهدافين مع ختام البطولة، يتم الاحتكام أولًا إلى عدد التمريرات الحاسمة، ثم إلى أقل عدد من دقائق اللعب لتحديد الفائز بجائزة الحذاء الذهبي.

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