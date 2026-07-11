نائب أمير مكة المكرمة يقدم التعازي لأسرة الصيرفي

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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازيه ومواساته لأسرة الصيرفي، في وفاة صالح حمزة الصيرفي -رحمه الله-.
وسأل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.