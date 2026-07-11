نائب أمير مكة المكرمة يقدم التعازي لأسرة الصيرفي

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازيه ومواساته لأسرة الصيرفي، في وفاة صالح حمزة الصيرفي -رحمه الله-.

وسأل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.