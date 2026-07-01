نائب أمير مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي شهيد طائرة أرامكو عبدالله الزلفي

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازيه ومواساته لذوي شهيد حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية عبدالله الزلفي -رحمه الله-.

وأعرب سموه -في اتصال هاتفي- بوالد الشهيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.