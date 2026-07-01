ريمونتادا مثيرة.. إنجلترا تُنهي حلم الكونغو الديمقراطية في كأس العالم الدكتورة آمنة كاشقري تبرز دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في دعم التشخيص الطبي حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة رسميًا.. فتح التقديم على النقل الداخلي عبر نظام نور نائب أمير مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي شهيد طائرة أرامكو عبدالله الزلفي إخماد حريق في مصفاة نفط بجنوب روسيا بعد 3 أيام من اندلاعه دي فانس: المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وميونخ وبودابست ضمن وجهات صيف 2026 نيابةً عن أمير مكة المكرمة.. محافظ جدة يشهد حفل “فرح جدة 2026” سعود بن عبدالعزيز بن فرحان يناقش مع المري إطلاق مبادرة “إكسبو صديق للتوحد”
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازيه ومواساته لذوي شهيد حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية عبدالله الزلفي -رحمه الله-.
وأعرب سموه -في اتصال هاتفي- بوالد الشهيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.