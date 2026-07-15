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نائب وزير البيئة يدشّن مشروع المدارس الحقلية الرقمية

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
نائب وزير البيئة يدشّن مشروع المدارس الحقلية الرقمية
المواطن - واس

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دشّن معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، اليوم، مشروع المدارس الحقلية الرقمية، الذي يهدف إلى تحويل التعليم والإرشاد الزراعي التقليدي إلى منظومة رقمية شاملة، تمكّن صغار المزارعين والمزارعات، والمهتمين بالقطاع الزراعي، من الوصول إلى المعرفة والتدريب عبر التطبيقات الذكية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويتضمن المشروع إنشاء منصة تعليمية تفاعلية، وتطبيقات ذكية؛ لتعزيز الأمن الغذائي، ونشر ثقافة الزراعة المستدامة، إلى جانب التدريب على الممارسات الزراعية؛ لتحقيق الكفاءة الإنتاجية، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ويأتي المشروع انطلاقًا من أهميته في التغلب على التباعد الجغرافي، وصعوبة الوصول إلى خدمات الإرشاد الزراعي، وتوفير مرونة أكبر في التواصل والوصول إلى المعلومات، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية.
وتتضمن منهجية تنفيذ المشروع إنشاء (39) مدرسة حقلية رقمية مزودة بتقنيات حديثة، وتطوير منصة رقمية للإرشاد الزراعي، وتنفيذ ورش عمل ميدانية ورقمية، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والجامعات؛ لبناء محتوى رقمي إرشادي يسهم في تحسين الممارسات، وتعزيز الأمن الغذائي للمملكة.

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