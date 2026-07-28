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“نادك” تحقق مؤشرات متقدمة في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG)

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٩ مساءً
“نادك” تحقق مؤشرات متقدمة في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG)
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” عن تحقيق عدد من المؤشرات في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG)، ضمن جهودها لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم الاستدامة الزراعية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح تقرير الاستدامة 2025م، الذي أصدرته “نادك” اليوم الأحد، عن نجاحها خلال عام واحد في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) بنسبة 11%، من خلال تحسين كفاءة العمليات والتوسع في تطبيق حلول الطاقة النظيفة، فيما بلغ معدل إعادة تدوير النفايات 53%، إلى جانب معالجة نحو 150 ألف طن سنويًا من السماد الطبيعي والمخلفات العضوية، بما يسهم في تحسين صحة التربة وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.


وفي مجال إدارة الموارد المائية، أفادت الشركة بأنها تعالج أكثر من 10 آلاف متر مكعب من المياه يوميًا عبر محطة المعالجة الضوئية الحيوية في مشروعها الزراعي والغذائي بمدينة حرض، بما يدعم زيادة الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر والإسهام في جهود الإصحاح البيئي والتشجير، كما نجحت في ترشيد أكثر من 40% من المياه المستخدمة في مشروع إنتاج زيت الزيتون، اعتمادًا على تقنيات الاستشعار المتقدمة وأنظمة الري الذكي.
وأشار التقرير إلى مواصلة “نادك” الاستثمار في تطوير تقنيات زراعية تتلاءم مع الظروف المناخية، من خلال تطبيق ممارسات الزراعة الذكية التي تسهم في استدامة الإنتاج وتعزيز توافره وتنوعه على مدار العام.


وفي الجانب الاجتماعي، أوضح التقرير أن المرأة السعودية تمثل 94% من إجمالي الكوادر النسائية في الشركة، فيما بلغت نسبة تمثيل المرأة في القوى العاملة 32%. كما تغطي أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية جميع القوى العاملة بالشركة، مع تسجيل صفر حالات عدم امتثال للأنظمة ذات الصلة، إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرات مجتمعية تستهدف دعم التنمية وتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع.
وعلى صعيد الحوكمة والجودة، بيّن التقرير أن جميع عمليات “نادك” الإنتاجية حاصلة على شهادات سلامة غذاء معترف بها عالميًا بنسبة 100%، فيما أُسست لجنة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية لتنسيق تنفيذ مبادرات الاستدامة على مستوى الإدارات ومواقع الأعمال المختلفة. كما تم تحقيق نسبة 100% في تتبع المواد الخام والتحقق من استدامتها في سلاسل توريد اللحوم والألبان، مع عدم تسجيل أي شكاوى تتعلق بالخصوصية أو حوادث اختراق للبيانات.
جدير بالذكر أن تقرير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة 2025 (ESG)في “نادك” تم إعداده وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، بما يعكس التزام الشركة بالإفصاح عن أدائها في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز الشفافية والتواصل مع أصحاب المصلحة.

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