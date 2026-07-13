نادي 100 Thieves يتوج بطلًا لـ”فالورانت” في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

أحرز نادي 100 Thieves لقب منافسات “فالورانت” ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، المقامة في باريس حتى 23 أغسطس المقبل، بعد فوزه على غريمه المحلي وحامل لقب بطولة فالورانت تشامبيونز، NRG Esports، بنتيجة (3 – 1) في المباراة النهائية، ليحصد جائزة المركز الأول البالغة 600 ألف دولار، إضافة إلى 1,000 نقطة في جدول ترتيب بطولة الأندية.

وحسم نادي 100 Thieves المواجهة أمام NRG Esports بعد مباراة مثيرة، إذ فاز في أول خريطتين، قبل أن يقلص منافسه الفارق بفوزه في خريطة هيفن، وفي خريطة أسينت، تقدم NRG بنتيجة 9 – 3 وكان قريبًا من فرض خريطة خامسة فاصلة، إلا أن 100 Thieves عاد بقوة بقيادة قائد الفريق جوردان بولور (فورا)، ليفرض شوطًا إضافيًا ويحسم الخريطة بنتيجة 14 – 12، ويتوج باللقب.

وشقّ 100 Thieves طريقه إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه انتصارين في دور المجموعات ضمنا له التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ثم تغلب على MIBR.LOS في الدور ربع النهائي، قبل أن يتجاوز Nongshim RedForce، بطل بطولة ماسترز سانتياغو، في الدور نصف النهائي.

وقبل المباراة النهائية، حصد Nongshim RedForce المركز الثالث بعد فوزه على BBL Esports في مواجهة قوية، فيما اكتفى BBL بالمركز الرابع، لكنه قدم أداءً لافتًا.