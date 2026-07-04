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بعضها يعبر المسار الإيراني

ناقلات تعود أدراجها في مضيق هرمز

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٠ مساءً
ناقلات تعود أدراجها في مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

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عادت 8 سفن على الأقل أدراجها بين يومي الجمعة والسبت، بعدما كانت تحاول مغادرة الخليج العربي عبر المسار المحاذي للساحل العُماني، في أحدث مؤشر على أن إعادة فتح مضيق هرمز لا تزال معقدة بسبب سعي إيران إلى تأكيد سيطرتها على هذا الممر المائي الحيوي.

فيما واصلت بعض السفن رحلاتها لاحقاً بعد انتقالها إلى مسار أقرب إلى السواحل الإيرانية.

وأظهرت بيانات تتبع بحرية أن هذه السفن، التي شملت ناقلات نفط وسفن شحن وناقلات مركبات، كانت متجهة نحو هرمز. ووصل بعضها إلى منطقة رأس مسندم المطل على المضيق قبل أن تقوم بانعطافات حادة وتعود أدراجها، وفق ما نقلت وكالة “بلوبرغ”.

أزمة مضيق هرمز

ثم بعد ذلك، اتجهت ناقلة نفط خام وناقلتا منتجات نفطية وسفينة شحن شمالاً لسلوك مسار الخروج الذي حددته إيران.

في حين لم يعرف سبب عودة هذه السفن، إلا أن طهران كانت أكدت مراراً أن عبور السفن يجب أن يتم فقط عبر المسار المصرح به من قبلها.

ومنذ الاثنين الماضي عبرت نحو 34 سفينة شحن للسلع الأولية يومياً في المتوسط المضيق، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بمعدلات العبور خلال معظم فترة الحرب. لكنه لا يزال بعيداً عن المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاعها.

كما عبرت وفقاً لبيانات مركز المعلومات البحرية المشترك، بين 30 يونيو و1 يوليو 65 سفينة على طول المسار المحاذي للساحل العُماني، بينها 59 سفينة حظيت بدعم الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية، أفادت سفن حاولت مغادرة الخليج بأنها تلقت عبر أجهزة الاتصال اللاسلكية تحذيرات من القوات الإيرانية تفيد بضرورة الحصول على إذن من طهران قبل العبور.

كما تعرضت بعض السفن لهجمات بعد مواصلتها رحلاتها، مما أثار مخاوف أوسع بشأن تنسيق عمليات العبور.

ورغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران في منتصف يونيو لإعادة فتح المضيق، لا تزال طهران تتمسك بمسألة “حقها في إدارة”هذا الممر الاستراتيجي. وقد جدد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي في منشور على إكس اليوم السبت التأكيد على أن بلاده “هي القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز”، وفق تعبيره.

بينما تواصل الولايات المتحدة دعم حركة السفن عبر المسار المقابل للساحل العُماني.

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