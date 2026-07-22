نجاح أول عملية زراعة كلى بمستشفى قوى الأمن بالرياض

حققت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية إنجازًا طبيًا جديدًا بإجراء أول عملية زراعة كلى في مستشفى قوى الأمن بالرياض، وذلك ضمن برنامج زراعة الأعضاء الذي أطلقه المستشفى، في خطوة تعكس تطور خدمات الرعاية التخصصية وتعزيز قدراتها في تقديم علاجات دقيقة ومتقدمة وفق أعلى المعايير الطبية.

وأُجريت العملية بنجاح لمستفيد يبلغ من العمر (32) عامًا كان يعاني من الفشل الكلوي، فيما تبرعت له شقيقته البالغة من العمر (35) عامًا بإحدى كليتيها، بعد استكمال الفحوص الطبية الدقيقة والتأكد من توافقها مع الاشتراطات الطبية اللازمة للتبرع، حيث تمت العملية على يد فريق طبي وجراحي متعدد التخصصات، وتكللت – ولله الحمد – بالنجاح، ويتمتع كل من المتبرعة والمستفيد بحالة صحية مستقرة ويتلقيان الرعاية الطبية اللازمة.

ويُعد هذا الإنجاز محطةً نوعية في مسيرة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ويجسد جاهزية مستشفى قوى الأمن بالرياض لتنفيذ عمليات زراعة الأعضاء وفق منظومة متكاملة تشمل الكوادر الطبية المؤهلة، والتجهيزات التقنية المتقدمة، والبنية السريرية الداعمة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات التخصصية وتقليل الحاجة إلى إحالة المرضى إلى مراكز أخرى.

ويأتي إطلاق برنامج زراعة الكلى امتدادًا لجهود الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في تطوير برامج الطب التخصصي والدقيق، ورفع جودة الرعاية الصحية، وتعزيز كفاءة الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين، بما يواكب مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق عن رؤية السعودية 2030، ويؤكد مكانة مستشفى قوى الأمن بالرياض بوصفه أحد المراكز الطبية المرجعية القادرة على إجراء العمليات المعقدة وتقديم رعاية صحية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.