نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية 0.6% بالربع الثاني

كشفت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرًا بالانخفاض الحاد في أداء الأنشطة النفطية.

وأوضحت الهيئة أن الأنشطة النفطية سجلت انخفاضًا سنويًا بنسبة 24.7%، في حين واصلت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية تحقيق نمو بلغ 0.6% و0.9% على التوالي، ما أسهم في الحد من وتيرة التراجع الكلي للاقتصادـ بحسب العربية.

وأظهرت البيانات أن الأنشطة النفطية كانت صاحبة أكبر تأثير سلبي على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بمساهمة سالبة بلغت 5.4 نقطة مئوية، بينما أسهمت الأنشطة غير النفطية بإضافة 0.4 نقطة مئوية، وساهم كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.1 نقطة مئوية.

وعلى أساس فصلي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 4.9% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 21.5%. كما سجلت الأنشطة غير النفطية انخفاضًا طفيفًا بلغ 0.5%، في حين حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.2%.

وكان الاقتصاد السعودي قد حقق نموًا بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي، مدعومًا بارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث نمت الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9% لكل منهما، فيما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 1.5%.