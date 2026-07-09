نوف السفياني تحاضر عن أنظمة الرواتب وتعزيز الرفاهية المالية للموظفين

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تنظم الجمعية العالمية لإدارة رأس المال البشري (GSHCM) السبت القادم 11 يوليو 2026 ورشة عمل عن “مستجدات أنظمة الرواتب وتعزيز الرفاهية المالية للموظفين)، تقدمها رئيسة مجلس إدارة الجمعية نوف السفياني.
وتعقد الورشة في مقر كولابز النرجس بالرياض وتبدأ الساعة الرابعة عصراً ولمدة ثلاث ساعات، حيث دُعت نوف السفياني لتُحاضر عن أنظمة الرواتب وتعزيز الرفاهية المالية للموظفين.
وأوضحت نوف السفياني أنه سيتم في ورشة العمل شرح أبرز التوجهات الحديثة في أنظمة الرواتب والرفاهية المالية، كما ستتولى المحاضرة إدارة جلسة حوارية تجمع نخبة من المتخصصين وممثلي الجهات المعنية لمناقشة أحدث المستجدات التنظيمية والتحديات والفرص التي تواجه أصحاب العمل.