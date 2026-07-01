نيابةً عن أمير مكة المكرمة.. محافظ جدة يشهد حفل “فرح جدة 2026”

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نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، اليوم، حفل “فرح جدة 2026″، الذي نظمته الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، احتفاءً بـ500 عريس من أبناء المحافظة، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات في جامعة الملك عبدالعزيز، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والأهالي.
وفور وصول سموه مقر الحفل، عُزف السلام الملكي، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعه كلمةً أوضح فيها أن رعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة للحفل، وتشريف سمو محافظ جدة، يجسدان الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع غير الربحي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الجمعيات وتعزيز أثرها المجتمعي.
وأشار إلى أن الجمعية أسهمت منذ تأسيسها في تزويج أكثر من 122 ألف شاب وفتاة، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي، إلى جانب البرامج التدريبية والتأهيلية التي تُعنى بالجوانب النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، بما يسهم في بناء أسر مستقرة.
وفي ختام الحفل، كرّم سمو محافظ جدة شركاء النجاح والداعمين لحفل “فرح جدة 2026”.