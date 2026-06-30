نيابة عن القيادة.. وزير الطاقة يعزي ذوي شهداء مروحية أرامكو

قدم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التعازي والمواساة لذوي شهداء حادث سقوط مروحية شركة أرامكو.

وقال وزير الطاقة خلال لقائه بأسر الشهداء: “أعزيكم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وعن الزملاء في وزارة الطاقة وأرامكو”.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت عن سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو، مؤكدة استشاد جميع من كانوا على متنها وعددهم 14 شخصًا، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث.