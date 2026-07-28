نيابة عن الملك سلمان وأمام ولي العهد.. السفراء المُعينون حديثًا لدى عدد من الدول يؤدون القسم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، تشرف بأداء القسم أمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في جدة اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.



وقد أدى القسم كلٌ من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور راجح بن طامي البقمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال السفير غير المقيم لدى جمهورية كابوفيردي وغينيا وجامبيا الدكتور تركي بن محمد القحطاني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العربية السورية غازي بن رافع العنزي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كولومبيا السفير غير المقيم لدى جمهورية بنما بدر بن سعود الطريفي، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد السفيرة غير المقيمة لدى جمهورية آيسلندا أسيل بنت سلطان الشهيل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا السفير غير المقيم لدى دوقية لكسمبورغ الكبرى عبدالرحمن بن قليل الخديدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر أحمد عمر المحائلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدانمارك السفير غير المقيم لدى جمهورية ليتوانيا محمد بن راشد الحديثي.