أمريكا تسجل 19 وفاة في ولاية نيوجيرسي بسبب موجة الحر مصرع 6 أشخاص في انهيار مبانٍ جراء الأمطار الغزيرة في الهند المنتخب الإنجليزي يعبر المكسيك ويواجه النرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026 هاري كين يواصل التألق ويشعل المنافسة على لقب هداف مونديال 2026 طقس الاثنين.. أجواء حارة ورياح نشطة على عدة مناطق أمانة الشرقية تبدأ المرحلة الثانية من تطوير شارع الرياض في القطيف أتربة مثارة على الشمالية حتى السابعة مساء الاثنين جامعة طيبة تتيح القبول لأصحاب المواهب المتميزة عبر برنامج جدير للتميز النوعي الموارد البشرية توقّع اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية مع كينيا الحسك الأرضي.. نبات فطري يتكيف مع البيئة الصحراوية في الشمالية
واصل المهاجم الإنجليزي هاري كين حضوره التهديفي اللافت في منافسات كأس العالم 2026، بعدما رفع رصيده إلى ستة أهداف، ليعزز موقعه بين أبرز هدافي البطولة ويقترب من اعتلاء صدارة ترتيب الهدافين مع دخول المنافسات مراحلها الحاسمة.
وجاءت آخر أهداف كين خلال مواجهة منتخب إنجلترا أمام منتخب المكسيك في دور الـ16، التي أسهم خلالها في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بنتيجة (3 – 2)، ومواصلة المشوار نحو الدور ربع النهائي، مؤكدًا قيمته الهجومية وخبرته في المباريات الإقصائية.
وبات مهاجم المنتخب الإنجليزي على بعد خطوات من معادلة صدارة الهدافين، التي يتقاسمها حاليًا كلًا من ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وإرلينغ هالاند، في ظل المنافسة المحتدمة على جائزة هداف البطولة مع استمرار منافسات الأدوار الإقصائية.
ويعول المنتخب الإنجليزي على استمرار تألق كين في المواجهات المقبلة، إذ يطمح إلى مواصلة التقدم في البطولة، وتبدو المنافسة على لقب الهداف مفتوحة بين أبرز نجوم المنتخبات المتأهلة، مع إمكانية حدوث تغييرات جديدة في ترتيب الهدافين خلال مباريات الدور ربع النهائي.