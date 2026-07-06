هاري كين يواصل التألق ويشعل المنافسة على لقب هداف مونديال 2026

واصل المهاجم الإنجليزي هاري كين حضوره التهديفي اللافت في منافسات كأس العالم 2026، بعدما رفع رصيده إلى ستة أهداف، ليعزز موقعه بين أبرز هدافي البطولة ويقترب من اعتلاء صدارة ترتيب الهدافين مع دخول المنافسات مراحلها الحاسمة.

وجاءت آخر أهداف كين خلال مواجهة منتخب إنجلترا أمام منتخب المكسيك في دور الـ16، التي أسهم خلالها في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بنتيجة (3 – 2)، ومواصلة المشوار نحو الدور ربع النهائي، مؤكدًا قيمته الهجومية وخبرته في المباريات الإقصائية.

وبات مهاجم المنتخب الإنجليزي على بعد خطوات من معادلة صدارة الهدافين، التي يتقاسمها حاليًا كلًا من ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وإرلينغ هالاند، في ظل المنافسة المحتدمة على جائزة هداف البطولة مع استمرار منافسات الأدوار الإقصائية.

ويعول المنتخب الإنجليزي على استمرار تألق كين في المواجهات المقبلة، إذ يطمح إلى مواصلة التقدم في البطولة، وتبدو المنافسة على لقب الهداف مفتوحة بين أبرز نجوم المنتخبات المتأهلة، مع إمكانية حدوث تغييرات جديدة في ترتيب الهدافين خلال مباريات الدور ربع النهائي.