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هبوط أسعار النفط إلى أقل من 84 دولارًا للبرميل

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٩ مساءً
هبوط أسعار النفط إلى أقل من 84 دولارًا للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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هبطت اليوم، أسعار النفط وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.11 دولار، أو 1.31%، لتصل إلى 83.62 دولارًا للبرميل، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتًا، أو 1.02%، لتصل إلى 78.53 دولارًا للبرميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أقل من الانخفاض المتوقع البالغ 2.6 مليون برميل.

وزادت أسعار النفط عند التسوية أمس الثلاثاء بنحو 2% لتسجل أعلى مستوياتها في شهر.

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