هدف مبابي في شباك باراغواي يصعد بفرنسا لربع نهائي المونديال

بلغ المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعد فوزه الصعب على منتخب باراغواي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح القائد كيليان مبابي في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة (70) من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إثر عرقلة تعرض لها ديزيري دوي داخل منطقة الجزاء.

وحاول منتخب باراغواي العودة في الدقائق الأخيرة، إلا أن الدفاع الفرنسي وحارس المرمى مايك مينيان حافظا على التقدم حتى صافرة النهاية، ليواصل “الديوك” مشوارهم في البطولة.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور ربع النهائي، حيث سيواجه منتخب المغرب في مواجهة مرتقبة.