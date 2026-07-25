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هطول أمطار الخير على منطقة الباحة

السبت ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٧ مساءً
هطول أمطار الخير على منطقة الباحة
المواطن - فريق التحرير

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هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطارٌ متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية، شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات العقيق، وبلجرشي، والمخواة، والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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