هطول أمطار الخير على منطقة الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطارٌ متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية، شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات العقيق، وبلجرشي، والمخواة، والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.