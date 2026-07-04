هطول أمطار الخير على منطقة جازان ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج المرحلة الأولى من سباق “سن الحقايق” سفارة المملكة في مسقط: وفاة مواطنين وإصابة 5 آخرين إثر حادث سير “الكرداش” و”المغزل”.. أدوات تراثية أسهمت في صناعة السدو بمنطقة تبوك جامعة حائل تنال 9 شهادات دولية الرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لحماية الشعب الفلسطيني المغرب أول المتأهلين لربع نهائي كأس العالم بثلاثية في شباك كندا رئيس البرلمان التركي: لا سلام في الشرق الأوسط ما لم ينعم الفلسطينيون بالحرية انقطاع الكهرباء عن المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا تشكيل منتخب المغرب أمام كندا في ثمن نهائي كأس العالم
هطلت مساء اليوم، أمطارٌ متوسطة على منطقة جازان، شملت محافظات فيفا، وهروب، والعارضة، والداير بني مالك، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.
جعلها الله سقيا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.
بلغازي محافظة العيدابي منطقة جازان
أمطار اللهم اجعلها سقيا خير وبركه
فيفا والداير أمطار ماشاءالله#جبال_جازان😍❤🌹😘 pic.twitter.com/iV388wrizB
— آلمۘـ؏ـٺصمۘ بالله𐩱𐩡𐩣𐩲𐩩𐩮𐩣 𐩨𐩡𐩡𐩠 (@Al_Muatasem2) July 4, 2026