هطول أمطار الخير على منطقة جازان

هطلت مساء اليوم، أمطارٌ متوسطة على منطقة جازان، شملت محافظات فيفا، وهروب، والعارضة، والداير بني مالك، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

بلغازي محافظة العيدابي منطقة جازان

أمطار اللهم اجعلها سقيا خير وبركه

فيفا والداير أمطار ماشاءالله#جبال_جازان😍❤🌹😘 pic.twitter.com/iV388wrizB — آلمۘـ؏ـٺصمۘ بالله𐩱𐩡𐩣𐩲𐩩𐩮𐩣 𐩨𐩡𐩡𐩠 (@Al_Muatasem2) July 4, 2026