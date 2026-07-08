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هطول أمطار الخير على منطقة جازان

الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٦ مساءً
هطول أمطار الخير على منطقة جازان
المواطن - فريق التحرير

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هطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات فيفا، والعارضة، وهروب، والحرث، وعددًا من المحافظات والمراكز التابعة لها.

جعلها الله أمطار خيرٍ وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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