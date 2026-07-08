هطول أمطار الخير على منطقة جازان

هطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات فيفا، والعارضة، وهروب، والحرث، وعددًا من المحافظات والمراكز التابعة لها.

جعلها الله أمطار خيرٍ وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.