هطول أمطار الخير على منطقة جازان

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هطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات فيفا، والعارضة، وهروب، والحرث، وعددًا من المحافظات والمراكز التابعة لها.
جعلها الله أمطار خيرٍ وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.