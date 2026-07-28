هطول أمطار الخير على منطقة جازان

المملكة تدين استمرار الميليشيات التابعة لإيران بالعراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء مملكة إسبانيا الذكاء الاصطناعي في التعليم.. تحوّل شامل يقود المملكة إلى الصدارة العالمية تعيين روبيرتو مانشيني مدربًا للمنتخب الإيطالي ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية أوغندا تعلن القضاء على مرض “إيبولا” بدء القبول في 37 برنامجًا للدراسات العليا في جامعة الباحة الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو فيصل بن فرحان يصل إلى روما للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين الأديان بالشراكة مع إيطاليا وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات بالمنطقة الشرقية
هطلت مساء الثلاثاء أمطارٌ غزيرةٌ على منطقة جازان، شملت محافظات هروب، والعارضة، وفيفا، والدائر (بني مالك)، وعددًا من المحافظات والمراكز التابعة لها.
جعلها الله أمطارَ خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.