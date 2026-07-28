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هطول أمطار الخير على منطقة جازان

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
هطول أمطار الخير على منطقة جازان
المواطن - فريق التحرير

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هطلت مساء الثلاثاء أمطارٌ غزيرةٌ على منطقة جازان، شملت محافظات هروب، والعارضة، وفيفا، والدائر (بني مالك)، وعددًا من المحافظات والمراكز التابعة لها.

جعلها الله أمطارَ خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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