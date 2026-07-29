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هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
المواطن - فريق التحرير

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هطلت مساء اليوم، أمطارٌ غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات فيفا، والعارضة، والريث، وهروب، والداير بني مالك، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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