هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

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هطلت مساء اليوم، أمطارٌ غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات فيفا، والعارضة، والريث، وهروب، والداير بني مالك، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.
جعلها الله سقيا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.