هطول الأمطار على منطقة الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطارٌ متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية، شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات: بلجرشي، وبني حسن، وقلوة، والمخواة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.