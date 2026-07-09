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هطول الأمطار على منطقة الباحة

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
هطول الأمطار على منطقة الباحة
المواطن - فريق التحرير

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هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطارٌ متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية، شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات: بلجرشي، وبني حسن، وقلوة، والمخواة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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