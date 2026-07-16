هولندا ترفع مستوى التأهب بعد إعلان حالة نقص المياه

أعلنت وزارة البنية التحتية وإدارة المياه الهولندية، اليوم، دخول البلاد رسميًا مرحلة نقص المياه الفعلي، وذلك بناءً على توصية اللجنة الوطنية لتنسيق توزيع المياه، في وقت تدرس فيه السلطات وشركات مياه الشرب اتخاذ تدابير جديدة لتنظيم توزيع الموارد المائية المتاحة.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة كانت قد رفعت مستوى التأهب في الأول من يوليو الجاري إلى المستوى الأول، الذي يشير إلى احتمال حدوث نقص في المياه، قبل أن تنتقل حاليًا إلى المستوى الثاني، الذي يعني وجود نقص فعلي في المياه، فيما يمثل المستوى الثالث حالة أزمة مائية.

وأكدت الوزارة أن مياه الشرب لا تزال متوفرة، داعيةً المواطنين إلى استخدامها بوعي وترشيد؛ لتفادي أي اضطرابات في توزيعها خلال الأشهر المقبلة.

ويتوقع أن ينعكس نقص المياه، في المقام الأول، على قطاعات الملاحة، والصناعة، والفلاحة، إذ تواجه السفن صعوبات أكبر في الملاحة بسبب انخفاض منسوب المياه، كما لا يمكن تحميلها بحمولتها المعتادة؛ تفاديًا لخطر الجنوح.

أما المصانع، فلم تعد قادرة على تصريف كامل كميات مياه التبريد؛ لأن انخفاض منسوب الأنهار يؤدي إلى ارتفاع حرارة المياه، في حين حظرت عدة مناطق على الفلاحين سقي محاصيلهم باستخدام المياه السطحية.

ومن بين التدابير التي تدرسها السلطات استخدام الحواجز المائية المنظمة على الأنهار، وإعداد مضخات إضافية، فضلًا عن إمكانية فتح الحاجز المائي المنظم على نهر ليك قرب هاغستين، بشكل جزئي، بما يسمح بتدفق كميات إضافية من المياه العذبة نحو غرب البلاد، والحد من تسرب المياه المالحة.