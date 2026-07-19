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عبر تقرير إنترنت السعودية 2025

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تستعرض تطور البنية التحتية الرقمية في المملكة

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تستعرض تطور البنية التحتية الرقمية في المملكة
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير “إنترنت السعودية 2025” في نسخته الخامسة، مستعرضًا أبرز مؤشرات استخدام الإنترنت في المملكة، حيث كشف عن وصول نسبة تبني أدوات الذكاء الاصطناعي بين مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 45.2%، في نمو يشير إلى مواكبة أحدث التقنيات وتبنيها، وبلوغ متوسط استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل للفرد 53 جيجابايت شهريًا، بما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، إلى جانب تسجيل وسيط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل بلغ 216 ميجابت في الثانية، مما وضع المملكة ضمن أعلى خمس دول في مجموعة العشرين في هذا المؤشر، تأكيدًا على تطور البنية التحتية الرقمية، وارتفاع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وأوضح التقرير أن 61.3% من المستخدمين يقضون سبع ساعات فأكثر يوميًا في استخدام الإنترنت، بما يعكس اتساع الاعتماد الرقمي في مختلف جوانب الحياة اليومية، كما استعرض أنماط استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية في المملكة، متضمنًا أكثر التطبيقات استخدامًا وتحميلًا في مجالات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الحكومية، والتطبيقات الرياضية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحليل اختلاف أنماط الاستخدام بين الفئات المختلفة، كما سلط الضوء على نسبة النمو السنوي لأسماء النطاقات السعودية التي بلغت 18%، مما يعكس تعزيز الموثوقية في تصفح الإنترنت بالمملكة.
وتناول التقرير مؤشرات إضافية مرتبطة بتطور المنظومة الرقمية، من بينها التطبيقات الأكثر نموًا، وأنماط التصفح، وأبرز محركات البحث المستخدمة، إضافة إلى نمو تسجيل أسماء النطاقات السعودية، بما يعكس تنامي المحتوى الرقمي المحلي، واتساع مساهمة الاقتصاد الرقمي في المملكة، استمرارًا لجهود الهيئة في رصد تطور منظومة الإنترنت، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية بما يدعم الابتكار والنمو.

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