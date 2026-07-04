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بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظّم الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية أكتوبر المقبل

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٠ مساءً
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظّم الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية أكتوبر المقبل
المواطن - فريق التحرير

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تنظم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية (Global Space Connectivity and Sustainability Events) في مدينة الرياض خلال الفترة 12 – 14 من أكتوبر المقبل، تحت شعار “عالم متصل وفضاء مستدام”، في إطار يجمع فعاليات المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية (NTN) ومنتدى استدامة الفضاء (SSF) في نسختيهما الثالثة تحت مظلة واحدة، بما يعكس التوجه نحو توحيد الجهود الدولية التي تدعم الابتكار في مجال الشبكات غير الأرضية واستدامة الفضاء.

ويهدف الحدث إلى مناقشة التوجهات الدولية لمستقبل الاتصالات الفضائية وتعزيز تكامل الشبكات الأرضية وغير الأرضية، واستعراض التطورات التنظيمية والتقنية للشبكات غير الأرضية وتطبيقاتها في توسيع فرص الاتصال وسد الفجوة الرقمية عالميًا، إلى جانب تسليط الضوء على الاستدامة الفضائية والاستخدام الواعي للموارد الفضائية، عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية المختلفة.

ويشارك في أعمال الحدث عدد من الجهات التنظيمية لقطاع الفضاء والاتصالات الفضائية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب ممثلي الشركات المصنعة للأجهزة، والشركات المزودة للخدمات الفضائية، ونخبة من الخبراء والباحثين العالميين في التقنية.

ويناقش الحدث العالمي ثمانية محاور رئيسية، تشمل: اتصالات متكاملة لعصر الجيل السادس (6G)، وتمهيد الطريق نحو مؤتمر (WRC-27)، وفتح آفاق الاتصالات الفضائية المباشرة إلى الأجهزة المتنقلة (D2D)، واقتصاد الفضاء وأسواقه الناشئة، فيما تتناول المحاور دور الفضاء كبنية تحتية رئيسية، وتسخير الفضاء لاستدامة الأرض، وصولًا إلى تعزيز الحوكمة الدولية والاستخدام الواعي للموارد الفضائية، وإدارة ازدحام المدارات لتجنب الحطام الفضائي والتداخلات الراديوية.

وسيتضمن الحدث استعراض نتائج أبرز التجارب التقنية في مجال الشبكات غير الأرضية، وإعلان الفائزين في مسابقة (Non-Terrestrial Networks 2026) البحثية العالمية التي تطلقها الهيئة بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، ومناقشة أبرز الخدمات المقدمة عبر الشبكات غير الأرضية والجوانب التنظيمية والعلمية لها، وذلك عبر الجلسات الحوارية والعروض التقديمية المتخصصة.

 

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