‏هيئة التأمين تعلن إيقاف شركة نمار عن ممارسة نشاط وساطة التأمين

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أعلنت هيئة التأمين، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف شركة نمار عن ممارسة نشاط وساطة التأمين؛ لارتكابها عددا من المخالفات.
وأوضحت هيئة التأمين، أن المخالفات تشمل “تعاملها مع أشخاص غير مرخص لهم بتسويق وبيع وثائق التأمين، وعدم التزامها بتوطين جميع وظائف مبيعات المنتجات التأمينية والعناية بالعملاء”.
وقالت الشركة، في بيان عبر حسابها في منصة إكس: “تعزيزاً للشفافية وتأكيداً لدورها الرقابي، تُعلن هيئة التأمين إيقاف شركة نمار عن ممارسة نشاط وساطة التأمين لارتكابها عدد من المخالفات، ومنها تعاملها مع أشخاص غير مرخص لهم لتسويق وبيع وثائق التأمين، وعدم التزامها بتوطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية والعناية بالعملاء، وذلك اعتبارًا من 27 يوليو 2026”.
تعزيزاً للشفافية وتأكيداً لدورها الرقابي، تُعلن هيئة التأمين إيقاف شركة نمار عن ممارسة نشاط وساطة التأمين لارتكابها عدد من المخالفات، ومنها تعاملها مع أشخاص غير مرخص لهم لتسويق وبيع وثائق التأمين، وعدم التزامها بتوطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية والعناية بالعملاء، وذلك… pic.twitter.com/71ZdPPGz1L
— هيئة التأمين | Insurance Authority (@IA_GOV) July 28, 2026