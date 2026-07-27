هيئة التراث: رصد 55 مخالفة طالت مواقع وقطع التراث الثقافي

أعلنت هيئة التراث عن رصد (55) مخالفة طالت مواقع وقطع التراث الثقافي في عدد من مناطق المملكة خلال الربع الثاني من عام 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية المواقع الأثرية والتراثية والمحافظة على مكوّناتها التاريخية، وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات المرصودة شملت (16) حالة تعدّ ميداني رصدت من خلال الجولات الرقابية والبلاغات، وتمثلت في أعمال الحفر والنبش وتغيير معالم المواقع الأثرية، وإلحاق الضرر باللوحات التعريفية والتحذيرية، والبوابات والأسوار المخصصة لحماية المواقع، وذلك في مناطق الرياض، والقصيم، وعسير، وتبوك، والحدود الشمالية، والباحة.

ورصدت الهيئة (12) مخالفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت تنفيذ أعمال مسح أثري دون الحصول على التراخيص اللازمة، والدخول إلى مواقع أثرية ونشر معلومات عنها، وتصوير المواقع باستخدام الطائرات دون طيار، إلى جانب أعمال الحفر والنبش وإلحاق الضرر بالمواقع، وحيازة قطع أثرية، والادعاء بتفسير الإشارات والرموز وربطها بوجود كنوز أو آثار.

كما رصدت الهيئة (27) مخالفة مرتبطة بحيازة قطع أثرية وثقافية وعرضها للبيع أو الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي والمتاجر والمنصات الإلكترونية، وفقًا للإعلانات المرصودة، وشملت عملات وقطعًا معدنية وأواني ومنحوتات حجرية وقطعًا ثقافية متنوعة، دون الحصول على التصاريح النظامية اللازمة.

ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات على المواقع الأثرية أو التراثية عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال زيارة أحد مكاتبها وفروعها في مختلف مناطق المملكة، أو عن طريق خدمة “بلاغ أثري”، أو الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911).