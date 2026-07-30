هيئة الترفيه تخرّج خمس جمعيات ترفيهية من برنامج المسرعة الرقمية هيئة التأمين: نمو الأقساط المكتتبة لتتجاوز 84 مليار ريال ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار البيان المشترك بشأن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يؤكد على تعزيز الأمن البحري في المنطقة وزارة الدفاع تستضيف اجتماعًا دوليًا لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات مجلس التعاون يدين الهجوم بطائرة مسيّرة على ميناء دمياط في مصر الجيش السوداني يشن هجمات جوية على مواقع الدعم السريع بكردفان بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة عند 3.75% المملكة تستضيف الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة الملك سلمان وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال
أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA) تخرّج خمس جمعيات ترفيهية من برنامج المسرعة الرقمية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز قدراته بما يُسهم في رفع كفاءة أعماله وتوسيع أثره في قطاع الترفيه.
وجاء البرنامج بالشراكة مع جمعية مديم الرقمية، وامتد على مدى ستة أشهر، تلقّت خلالها الجمعيات المشاركة برنامجًا مكثفًا شمل تطوير القدرات الرقمية، وبناء النماذج التشغيلية، وتعزيز الجاهزية التقنية، بما يدعم استدامة أعمالها ويرفع كفاءة خدماتها، والجمعيات هي “جمعية دروازة السعادة”، و”جمعية من أجلكم الترفيهية”، و”جميعة الهمة العلياء”، و”جمعية حياتنا الترفيهية”، وجمعية “وضوح الأهلية”.
ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات الهيئة الرامية إلى دعم القطاع غير الربحي، وتمكين الجهات العاملة فيه بما يعزز مساهمتها في تنمية القطاع الترفيهي، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.