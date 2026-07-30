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هيئة الترفيه تخرّج خمس جمعيات ترفيهية من برنامج المسرعة الرقمية

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٣ مساءً
هيئة الترفيه تخرّج خمس جمعيات ترفيهية من برنامج المسرعة الرقمية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA) تخرّج خمس جمعيات ترفيهية من برنامج المسرعة الرقمية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز قدراته بما يُسهم في رفع كفاءة أعماله وتوسيع أثره في قطاع الترفيه.

وجاء البرنامج بالشراكة مع جمعية مديم الرقمية، وامتد على مدى ستة أشهر، تلقّت خلالها الجمعيات المشاركة برنامجًا مكثفًا شمل تطوير القدرات الرقمية، وبناء النماذج التشغيلية، وتعزيز الجاهزية التقنية، بما يدعم استدامة أعمالها ويرفع كفاءة خدماتها، والجمعيات هي “جمعية دروازة السعادة”، و”جمعية من أجلكم الترفيهية”، و”جميعة الهمة العلياء”، و”جمعية حياتنا الترفيهية”، وجمعية “وضوح الأهلية”.

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ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات الهيئة الرامية إلى دعم القطاع غير الربحي، وتمكين الجهات العاملة فيه بما يعزز مساهمتها في تنمية القطاع الترفيهي، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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