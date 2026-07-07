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السعودية
بما يسهم في رفع جودة مشاريع الطرق

هيئة الطرق: 4 مراحل لقياس الامتثال بالكود السعودي

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
هيئة الطرق: 4 مراحل لقياس الامتثال بالكود السعودي
المواطن - واس

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أكدت الهيئة العامة للطرق، أن قياس الامتثال لكود الطرق السعودي يُعد أحد أهم الأدوات لضمان تطبيق المعايير الفنية المعتمدة، بما يسهم في رفع جودة مشاريع الطرق، وتعزيز مستويات السلامة، وتحسين كفاءة التنفيذ في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة، أن عملية قياس الامتثال تمر بأربع مراحل، تبدأ بتعبئة الاستبيانات من قبل الجهات المالكة للطرق وإرسالها إلى الهيئة العامة للطرق، يليها اختيار عينة من المشاريع لقياس مدى امتثالها لمتطلبات كود الطرق السعودي.

وأضافت، أن المرحلة الثالثة تتمثل في تنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من تطبيق معايير الكود على أرض الواقع، فيما تُختتم العملية برفع خطة تصحيحية تتضمن التوصيات اللازمة لمعالجة الملاحظات وتعزيز مستويات الامتثال.

وبيّنت الهيئة، أن هذه المنهجية تسهم في دعم الجهات المالكة للطرق، وتحسين جودة تنفيذ المشاريع، وتعزيز استدامة الأصول، بما ينعكس على رفع كفاءة شبكة الطرق وتحقيق مستهدفات قطاع الطرق الذي يركز على ثلاثة محاور رئيسة: السلامة والجودة والكثافة المرورية، إذ يخدم تطبيق وقياس الامتثال للكود هذه المحاور مباشرة، حيث تكمن الجودة والسلامة في تصميم أهدافه، كما تساهم الطرق المصممة بكفاءة في استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة بشكل أفضل؛ للوصول لبنية تحتية قوية تدعم النمو الاقتصادي وترفع من جودة الحياة لمستخدمي الطرق.

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