هيئة الطرق: 5 مسارات رئيسة بين الرياض وجازان تعزز الوصول إلى الوجهات السياحية والزراعية

أسهم التطور الذي شهدته شبكة الطرق في المملكة، الممتدة لأكثر من 73 ألف كم، في تصدر المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وفق تقارير منتدى التنافسية العالمي، بما يعزز الربط بين المدن والمحافظات، ويرتقي بخدمة مستخدمي الطرق، ويسهم في تسهيل حركة التنقل في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت “هيئة الطرق” أن قطاع الطرق يُعد ركيزة أساسية وممكنًا حيويًا للعديد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاعا السياحة والزراعة، مبينةً أن منطقة جازان تتمتع بشبكة طرق متطورة تشكل شريانًا حيويًا يدعم الحركة الاقتصادية والسياحية والزراعية، ويسهم في تسهيل وصول الزوار إلى الجبال والسواحل والمزارع التي تزخر بها المنطقة، بما يتيح لهم استكشاف مقوماتها الزراعية والسياحية وإرثها الحضاري.

وبيّنت الهيئة أن المسافرين برًا من مدينة الرياض إلى منطقة جازان يمكنهم الاستفادة من خمسة مسارات رئيسة تختلف في طول المسافة ومدة الرحلة والمحطات التي تمر بها، وذلك في إطار توفير خيارات متعددة لمستخدمي الطرق.

وأفادت بأن المسار الأول، وهو الأسرع، يبدأ من مدينة الرياض مرورًا بمحافظات الرين، وبيشة، وأبها، والدرب، وصولًا إلى منطقة جازان، ويبلغ طوله نحو 1107 كيلومترات، فيما تستغرق الرحلة عبره قرابة 11 ساعة و35 دقيقة.

أما المسار الثاني، فيمر بمحافظات وادي الدواسر، وتثليث، وأبها، والدرب، ثم جازان، ويبلغ طوله نحو 1152 كم، وتستغرق الرحلة عبره نحو 12 ساعة و5 دقائق.

أما المسار الثالث، فيمر بمحافظات وادي الدواسر، وتثليث، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، والريث، ثم جازان، ويبلغ طوله نحو 1198 كم، وتستغرق الرحلة عبره نحو 13 ساعة و16 دقيقة.

وأضافت أن المسار الرابع يمر بمحافظات الطائف، والباحة، وأبها، والدرب، ثم جازان، ويبلغ طوله نحو 1440 كم، وتستغرق الرحلة عبره نحو 15 ساعة و5 دقائق، فيما يمر المسار الخامس بالطائف، ومكة المكرمة، والليث، والقنفذة، والشقيق، ثم جازان، ويبلغ طوله نحو 1474 كم، وتستغرق الرحلة عبره نحو 17 ساعة.

وتتميز منطقة جازان بموقعها الإستراتيجي المطل على البحر الأحمر، وتُعد بوابة رئيسة إلى جزر فرسان، وتجمع المنطقة بين السهول الساحلية والجبال والوديان والجزر، ما يمنحها تنوعًا بيئيًا ومناخيًا فريدًا، وتشتهر بإنتاج العديد من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها البن السعودي والمانجو، إلى جانب ما تضمه من مقومات سياحية وطبيعية وتراثية، وميناء جازان الذي يُعد من أهم موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر، مما يعزز مكانتها الاقتصادية واللوجستية.

وتأتي هذه الجهود لدعم السياحة، بالشراكة بين هيئة العامة للطرق والهيئة السعودية للسياحة، إذ يُعد قطاع الطرق من القطاعات الحيوية والمُمكِّنة لقطاع السياحة، وتشرف هيئة الطرق على تنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، سعيًا إلى تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يرتكز على معايير السلامة والجودة والكثافة المرورية.