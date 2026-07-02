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هيئة العقار تنفذ 27 جولة رقابية مشتركة خلال يونيو لضمان الامتثال في السوق العقاري

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٥ مساءً
هيئة العقار تنفذ 27 جولة رقابية مشتركة خلال يونيو لضمان الامتثال في السوق العقاري

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نفذت الهيئة العامة للعقار، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، خلال شهر يونيو الماضي، 27 جولة رقابية مشتركة، شملت زيارة 285 منشأة عقارية في عدد من مناطق المملكة؛ بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام، ولنظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاصات الجهات الحكومية المشاركة.
وأوضحت الهيئة أن العمل الميداني أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، مبينةً أن فرقها الرقابية نفذت خلال الفترة ذاتها 14,637 عملية تدقيق رقابي ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.
كما تلقت الهيئة 1,476 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة، جرى التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 24,377 عملية، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية، وفق الأنظمة واللوائح.
ودعت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، التي تشمل الإنذار، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، أو فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال. كما دعت المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم عند الاشتباه بوجود مخالفات أو حالات احتيال عقاري، عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال المنصة الرسمية للهيئة، أو الاتصال بالرقم (199011) للاستفسارات العقارية.

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