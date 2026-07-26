هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لحادثة في جنوب البحر الأحمر

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد تلقيها بلاغاً عن تعرض سفينة لحادثة في جنوب البحر الأحمر.
وقالت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم ، إن ناقلة رصدت أثر ارتطام بمياه البحر ناتج عن مقذوف مجهول المصدر على مقربة شديدة منها ، مؤكدة سلامة السفينة وطاقمها، في حين لم يتم التأكد بعد من وجود أي أثر بيئي للحادثة.
ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء العبور وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه، وذلك بالتزامن مع استمرار السلطات في التحقيق بالأمر.