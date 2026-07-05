هيئة بريطانية: سفينة شحن تعرضت لهجوم قبالة سواحل اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “UKMTO”، اليوم الأحد، إن سفينة شحن أطلقت نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين على بعد 30 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.

ويوم الأربعاء الماضي، قالت “UKMTO” إنها تلقت بلاغاً عن حادثة بحرية على بعد 76 ميلاً بحرياً جنوب “بلحاف”، جنوبي شرق اليمن.

قوارب صغيرة وأسلحة

وأضافت في نشرة تحذيرية نشرتها على منصة “إكس” أن مسؤول أمن إحدى السفن أفاد باقتراب عدة قوارب صغيرة من السفينة، وعلى متنها أشخاص يحملون أسلحة خفيفة.

وأوضحت “UKMTO” أن الطاقم تجمع في غرفة الحماية الآمنة “القلعة/Citadel” وأنهم في أمان.

وأشارت “UKMTO” إلى أنها تحقق في الأمر، ناصحة السفن بتوخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه الممرات البحرية المحيطة باليمن حالة من التوتر الأمني المتواصل، ما يدفع الهيئات البحرية الدولية إلى إصدار تحذيرات متكررة للسفن التجارية العاملة في المنطقة.