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هيئة تطوير محمية الملك سلمان تسجل اكتشافًا علميًا لعقرب الموت الأسود العربي

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٢ مساءً
هيئة تطوير محمية الملك سلمان تسجل اكتشافًا علميًا لعقرب الموت الأسود العربي
المواطن - واس

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سجّلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بالتعاون مع الفريق البحثي المشارك، أول توثيق مؤكد لعقرب الموت الأسود العربي (Leiurus nigellus) في شمال المملكة بمنطقة حائل، إلى جانب تحديد هويته الجينية لأول مرة عالميًا، وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة (Diversity) العالمية، مما يعكس أهميتها واعتمادها دوليًا.
وكشفت الدراسة، التي أعدها فريق خبراء الحفظ البيئي في الهيئة والفريق البحثي المشارك عن توسع غير مسبوق في نطاق انتشار النوع، بإضافة أكثر من (200) كيلومتر إلى نطاقه المعروف سابقًا في العُلا، في دلالة واضحة على قدرته على التكيف مع البيئات الجبلية الصخرية والموائل شبه القاحلة شمال المملكة.
ويمثل هذا الاكتشاف نقلة علمية مهمة، إذ يعيد رسم خريطة انتشار النوع شمالًا، ويفتح المجال لتحديث البيانات السابقة، بما يعزز دقة المعرفة بالتنوع الحيوي، ويدعم خطط حمايته على أسس علمية.

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