بداية ظهور اللون في نخيل القصيم إيذانًا بانطلاق موسم الرطب هيئة تطوير محمية الملك سلمان تسجل اكتشافًا علميًا لعقرب الموت الأسود العربي فيصل بن فرحان يستعرض مع نظيره الصومالي العلاقات الثنائية ومستجدات الأمن الإقليمي السعودية تدعو دول العالم للشراكة معها لسد فجوات الذكاء الاصطناعي ألمانيا تقر موازنة 2027 بإنفاق يتجاوز 555 مليار يورو ترامب: أداء الولايات المتحدة فى حرب إيران رائع ضبط 4 مخالفين للائحة الأمن والسلامة في المناطق البحرية منها اشتراطات مصانع ومستودعات مبيدات.. طرح 60 مشروعًا عبر منصة استطلاع السعودية تطلق خدمة تأشيرة الباقات السياحية لتسهيل رحلة الزوار الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية ملاوي بذكرى يوم الجمهورية
سجّلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بالتعاون مع الفريق البحثي المشارك، أول توثيق مؤكد لعقرب الموت الأسود العربي (Leiurus nigellus) في شمال المملكة بمنطقة حائل، إلى جانب تحديد هويته الجينية لأول مرة عالميًا، وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة (Diversity) العالمية، مما يعكس أهميتها واعتمادها دوليًا.
وكشفت الدراسة، التي أعدها فريق خبراء الحفظ البيئي في الهيئة والفريق البحثي المشارك عن توسع غير مسبوق في نطاق انتشار النوع، بإضافة أكثر من (200) كيلومتر إلى نطاقه المعروف سابقًا في العُلا، في دلالة واضحة على قدرته على التكيف مع البيئات الجبلية الصخرية والموائل شبه القاحلة شمال المملكة.
ويمثل هذا الاكتشاف نقلة علمية مهمة، إذ يعيد رسم خريطة انتشار النوع شمالًا، ويفتح المجال لتحديث البيانات السابقة، بما يعزز دقة المعرفة بالتنوع الحيوي، ويدعم خطط حمايته على أسس علمية.