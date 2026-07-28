واجهة الليث البحرية.. متنفس ساحلي يعزز جاذبية المحافظة وجودة الحياة

تطل واجهة الليث البحرية على صفحة البحر الأحمر بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في منطقة مكة المكرمة، ومتنفسًا رحبًا يجمع بين هدوء الشاطئ وجمال المشهد الطبيعي، وتستقطب الأهالي والزوار للاستمتاع بأجوائها الساحلية على مدار العام.

وتمنح الواجهة زوارها تجربة بحرية تتشكل تفاصيلها بين زرقة المياه وامتداد الأفق ونسمات البحر العليلة، فيما تزداد جاذبيتها مع ساعات الغروب حين تنعكس أشعة الشمس الذهبية على سطح البحر، لتصوغ لوحة بصرية آسرة تجذب هواة التصوير ومحبي التنزه والتأمل.

وتُعد الواجهة مساحة حضرية واجتماعية نابضة بالحياة؛ بما توفره من مرافق للجلوس والتنزه وممارسة رياضة المشي، إلى جانب احتضانها المناسبات الوطنية والفعاليات المجتمعية والرياضية والتسويقية، مما عزز حضورها بوصفها ملتقى للأسر والشباب والزوار، وموقعًا فاعلًا في تنشيط الحركة الاجتماعية والترفيهية بالمحافظة.

كما تمثل الواجهة البحرية أحد الأصول السياحية والتنموية الواعدة في الليث؛ إذ تسهم في تعزيز جودة الحياة، ورفع جاذبية المحافظة، وتهيئة الفرص أمام الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمقاهي والمطاعم والضيافة والرحلات والرياضات البحرية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال والأسر المنتجة خلال الفعاليات والمواسم.

وشهدت الواجهة تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية ومشروعات البنية التحتية الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة المرافق والخدمات البلدية؛ بما يدعم قدرتها على استضافة الفعاليات، ويعزز جاهزيتها لاستقبال المتنزهين والزوار.

وتكتسب واجهة الليث البحرية أهميتها من موقعها المطل مباشرة على البحر الأحمر، وتكاملها مع الهوية الساحلية للمحافظة التي ارتبط تاريخها بالبحر والصيد والملاحة؛ لتشكل اليوم امتدادًا عصريًا لهذه العلاقة، وتجسد تحول الشاطئ من مورد طبيعي إلى وجهة حضرية ذات أبعاد سياحية واجتماعية واقتصادية.

ومع ما تزخر به من مقومات طبيعية ومساحات مفتوحة، تتهيأ الواجهة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية في قطاعات السياحة والترفيه والضيافة والاقتصاد البحري، بما يوسع خيارات الزوار، ويرفع مدة إقامتهم، ويدعم الحركة التجارية في المحافظة، مع المحافظة على استدامة البيئة الساحلية.

وتبقى واجهة الليث البحرية نافذةً زرقاء على البحر الأحمر، تختصر في تفاصيلها جمال الطبيعة وهدوء المكان، وتؤكد ما تمتلكه المحافظة من إمكانات تؤهلها لأن تكون وجهة ساحلية جاذبة جنوب منطقة مكة المكرمة.