واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا برسوم تصل إلى 50%

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية، وذلك رداً على ما وصفه بـ”المعاملة التمييزية” التي تنتهجها كندا تجاه السيارات الأميركية، والمشروبات الكحولية، ومنتجات الألبان.

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثلاثة أوامر تنفيذية تقضي بفرض الرسوم الجديدة، استناداً إلى قانون تجاري يعود إلى عام 1930، يتيح للإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات قادمة من دول محددة.

وأوضح البيت الأبيض، في ورقة حقائق، أن الرسوم ستطال طيفاً واسعاً من السلع الكندية، من بينها النبيذ، وعصي الهوكي، والأسمنت، إلى جانب منتجات الألبان، وأحواض السباحة، والأثاث، وصنارات الصيد، والبذور، والملابس، والشعر المستعار، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً في التوترات التجارية بين واشنطن وأوتاوا.