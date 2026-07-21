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واشنطن تعلن تحويل مسار 8 سفن ضمن الحصار البحري على إيران

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
واشنطن تعلن تحويل مسار 8 سفن ضمن الحصار البحري على إيران
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، مساء أمس الثلاثاء، مواصلة تنفيذ عمليات فرض الحصار البحري على إيران، مؤكدة أن القوات الأمريكية غيّرت مسار 8 سفن تجارية وعطّلت سفينة أخرى حتى 21 يوليو، في إطار إجراءاتها الرامية إلى ضمان التطبيق الكامل للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة، في بيان، إن “كل نجاح عملياتي في الشرق الأوسط يبدأ وينتهي بجهود أفراد الخدمة العسكرية الذين يواصلون التركيز على تنفيذ مهامهم”، مشيدة بدور القوات المشاركة في عمليات مراقبة حركة الملاحة البحرية وإنفاذ القيود المفروضة على إيران.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن الإجراءات الأخيرة شملت تحويل مسار ثماني سفن تجارية ومنع سفينة أخرى من مواصلة رحلتها، في خطوة تستهدف تشديد الرقابة على حركة الشحن المرتبطة بإيران، ضمن العمليات الأمريكية الجارية في المنطقة.

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