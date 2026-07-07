واشنطن: شن ضربات عسكرية قوية ضد إيران ردًا على هجمات مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، قبل قليل، تنفيذ سلسلة من الضربات العسكرية القوية ضد إيران، في خطوة وصفتها بأنها رد حازم على استهداف طهران للملاحة التجارية الدولية في مضيق هرمز.

شن ضربات ضد إيران

وأكدت القيادة المركزية أن هذه الضربات جاءت رداً على هجمات إيرانية طالت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر المضيق، مشيرةً إلى أن تلك السفن كانت تحمل على متنها مدنيين أبرياء يعملون في الملاحة التجارية.

انتهاك وقف إطلاق النار

ووصفت القيادة الأمريكية التصرفات الإيرانية العدائية في المنطقة بأنها “عدوان غير مبرر وخطير”.

وأضافت أن العدوان الإيراني، يمثل انتهاكاً صريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن الولايات المتحدة ستفرض تكاليف باهظة على إيران جراء استهدافها الممرات الملاحية الدولية.