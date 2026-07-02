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واشنطن لطهران: مضيق هرمز اختبار أول للالتزام بالتفاهمات

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
واشنطن لطهران: مضيق هرمز اختبار أول للالتزام بالتفاهمات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت مصادر مطلعة، عقب اختتام المحادثات الفنية الأميركية الإيرانية التي استضافتها الدوحة على مدى اليومين الماضيين، أن الولايات المتحدة بعثت برسائل مباشرة إلى إيران أكدت فيها ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في مضيق هرمز، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لاستمرار مسار التفاهمات بين الجانبين.

وأوضحت المصادر أن واشنطن أبلغت طهران رفضها لأي خطوات من شأنها تغيير الواقع الحالي في المضيق، مؤكدة أن سلوك إيران في هذا الممر البحري يمثل الاختبار الأول لمدى التزامها بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين خلال يونيو الماضي، بحسب العربية.

وأضافت أن الإدارة الأميركية تعتبر أي تغيير في أوضاع مضيق هرمز أو أي تهديد لأمن الملاحة خرقاً واضحاً للتفاهمات القائمة، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب التحركات الإيرانية في المنطقة، وأن أي تصعيد ستكون له انعكاسات مباشرة على مستقبل المفاوضات والعلاقات بين الجانبين.

كما أفادت المصادر بأن واشنطن أبلغت طهران أن إحراز تقدم في ملف الأموال الإيرانية المجمدة سيظل مرتبطاً بالتزامها الكامل ببنود مذكرة التفاهم، وبإثبات حسن النية من خلال الحفاظ على أمن الملاحة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.

 

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