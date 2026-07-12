وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (25) موقعًا حول المملكة

قدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (25) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز التأهيل الشامل بمحافظة الزلفي لمدة أسبوع، وفي مقر محافظة شقراء، وللرجال والنساء في شركة لدن للاستثمار بالرياض، ويوم الاثنين في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة بالرياض، وللرجال في مقر البريد السعودي (سبل) بمحافظة شقراء، ومستشفى محافظة الدوادمي، ويوم الثلاثاء في بلدية محافظة شقراء، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مقر هيئة الزكاة والضريبة والدخل بالرياض، وللرجال في مقر المحكمة العامة بمحافظة شقراء، ويوم الخميس في كتابة العدل بمحافظة شقراء، ومركز الحسي لمدة يوم لكل منها.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم لكل منهما، ويوم الثلاثاء في مركز السيل بمحافظة الطائف لمدة يومين، ويوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منهما.

وفي المنطقة الشرقية تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للنساء في جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالأحساء، ويوم الاثنين في جمعية الفضول بالأحساء لمدة يومين لكل منهما، وللرجال والنساء في مقر هيئة الغذاء والدواء بالدمام، ويوم الأربعاء في مركز عزم للتمكين النفسي والمجتمعي بالخبر لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة تنومة، ومستشفى السعودي الألماني بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهما، وللرجال في مركز الآمال المشرقة للرعاية النهارية بأبها لمدة يوم.

وفي منطقة حائل تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها يوم الثلاثاء للرجال والنساء في فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل، ويوم الأربعاء للرجال في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بقعاء لمدة يوم لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال في غابة رغدان ضمن فعاليات صيف منطقة الباحة لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.