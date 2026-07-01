وداعًا للصلع!

يشهد مجال علاج تساقط الشعر تطورات علمية متسارعة خلال عام 2026، مع توجه الباحثين نحو تقنيات مبتكرة تستهدف معالجة أسباب الصلع من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بإبطاء تساقط الشعر أو تحفيز نمو محدود كما هو الحال في العلاجات التقليدية.

ورغم أن خيارات مثل المينوكسيديل والأدوية التي تقلل تأثير هرمون DHT حققت نتائج إيجابية لدى كثير من المستخدمين، فإن فعاليتها تختلف من شخص لآخر، كما أن الحفاظ على نتائجها يتطلب الاستمرار في استخدامها، إذ غالباً ما يعود تساقط الشعر بعد التوقف عنها.

وفي إطار البحث عن حلول أكثر استدامة، يركز العلماء على فهم الآليات البيولوجية التي تتحكم في دورة حياة بصيلات الشعر، بهدف إعادة تنشيط البصيلات الخاملة أو تحفيز تكوين بصيلات جديدة، بما قد يسهم مستقبلاً في استعادة كثافة الشعر بصورة أكبر.

ومن أبرز الابتكارات التي تخضع للدراسة علاج تجريبي يحمل اسم “ABS-201″، ويعتمد على استهداف مستقبل بيولوجي يُعرف باسم “مستقبل البرولاكتين”، والذي تشير الأبحاث إلى أنه يؤدي دوراً مهماً في تنظيم نشاط بصيلات الشعر. وتوضح الدراسات ما قبل السريرية أن تعطيل هذا المستقبل قد يعيد البصيلات الخاملة إلى مرحلة النمو النشط.

وأظهرت النتائج الأولية على الحيوانات مؤشرات واعدة، حيث سجلت قرود المكاك المصابة بالصلع تحسناً ملحوظاً في كثافة الشعر بعد تلقي العلاج، كما حققت الفئران نمواً أسرع للشعر مقارنة بالعلاجات المتوافرة حالياً. ويخضع العلاج في الوقت الراهن لتجارب سريرية تهدف إلى تقييم مدى فعاليته وسلامته قبل اعتماده للاستخدام البشري.