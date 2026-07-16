“وزارة الاتصالات” تطلق برنامج شهادة مهارات الذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع إرنست ويونغ السعودية (EY KSA)، ومايكرسوفت، برنامج EY Microsoft AI Skills Passport، عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX” التابعة للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني وهو برنامج تدريبي رقمي متكامل يقدّم مقدمة شاملة حول الذكاء الاصطناعي والثقافة الرقمية، مع التركيز على الجوانب الأخلاقية والتطبيقات العملية، والاستعداد لمستقبل العمل في العصر الذكي.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من اكتساب المعارف والمهارات الرقمية الأساسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفهم استخداماته العملية في القطاعات الحيوية، من خلال رحلة تعليمية مترابطة تبدأ بأساسيات التقنية والبرمجة، وتمتد إلى مجالات الأعمال، والاستدامة، وقابلية التوظيف، بما يواكب متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.

ويركّز البرنامج على تعزيز فهم أساسيات التقنية والتمييز بين الأجهزة والبرمجيات ودورها في بناء الأنظمة الرقمية، إلى جانب التعريف بمفاهيم البرمجة ولغاتها وأنماطها، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، مع استكشاف تطبيقاته المختلفة واستخدامه بشكل مسؤول في مجالات متعددة، بما يسهم في رفع الجاهزية الرقمية لدى المشاركين.

كما يتناول البرنامج دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة، وريادة الأعمال، وتقنية المعلومات، إضافة إلى تنمية مهارات الاستعداد المهني، وبناء المسار الوظيفي في العصر الذكي، عبر تجربة تعليمية تطبيقية تعزز التفكير الرقمي والابتكار.

وتأتي إتاحة البرنامج عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX” في إطار دورها في تمكين الجهات من تقديم برامج التعليم والتدريب الرقمي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص التعليمية النوعية، من خلال بيئة وطنية متكاملة تدعم تقديم المحتوى الرقمي بكفاءة وجودة، وتعزز التكامل بين الجهات ومقدمي التعليم والتدريب.

ويستهدف البرنامج جميع الطلاب من عمر 16 سنة فأكثر، ضمن جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع الوعي بالذكاء الاصطناعي، وتسريع جاهزية الكفاءات الوطنية، وتنمية المهارات الرقمية لدعم الفرص الوظيفية المستقبلية. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في 26 فبراير 2026.

ودعت الوزارة المهتمين إلى التسجيل للاستفادة من البرنامج التدريبي وذلك من خلال الرابط: https://mcit.futurex.sa/courses/course-v1:mcit+AI+2026/about.