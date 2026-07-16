Icon

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس البنغلاديشي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية Icon الكويت تعلن اعتراض 32 طائرة درون دخلت المجال الجوي Icon “وزارة الاتصالات” تطلق برنامج شهادة مهارات الذكاء الاصطناعي Icon سوريا تضبط صواريخ بعيدة المدى ومسيّرات قبل تهريبها إلى لبنان Icon تعدّد الوجهات السياحية بالباحة يعزّز عناصر الجذب السياحي Icon مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت Icon الجيومكانية تنفذ مبادرة وطنية لجمع وتصنيف أكثر من 300 ألف نقطة اهتمام في Icon ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يزورون معرض الوحي Icon “زنبق السلام” و”العنكبوت” أشهرها.. النباتات الداخلية عنصر جمالي وفوائد صحية متعددة Icon الفلبين تعتقل ثلاثة مشتبه بهم في حادثة مقتل عالم أحياء أمريكي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية
لتعزيز مهارات القدرات الوطنية

“وزارة الاتصالات” تطلق برنامج شهادة مهارات الذكاء الاصطناعي

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
“وزارة الاتصالات” تطلق برنامج شهادة مهارات الذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع إرنست ويونغ السعودية (EY KSA)، ومايكرسوفت، برنامج EY Microsoft AI Skills Passport، عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX” التابعة للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني وهو برنامج تدريبي رقمي متكامل يقدّم مقدمة شاملة حول الذكاء الاصطناعي والثقافة الرقمية، مع التركيز على الجوانب الأخلاقية والتطبيقات العملية، والاستعداد لمستقبل العمل في العصر الذكي.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من اكتساب المعارف والمهارات الرقمية الأساسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفهم استخداماته العملية في القطاعات الحيوية، من خلال رحلة تعليمية مترابطة تبدأ بأساسيات التقنية والبرمجة، وتمتد إلى مجالات الأعمال، والاستدامة، وقابلية التوظيف، بما يواكب متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.
ويركّز البرنامج على تعزيز فهم أساسيات التقنية والتمييز بين الأجهزة والبرمجيات ودورها في بناء الأنظمة الرقمية، إلى جانب التعريف بمفاهيم البرمجة ولغاتها وأنماطها، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، مع استكشاف تطبيقاته المختلفة واستخدامه بشكل مسؤول في مجالات متعددة، بما يسهم في رفع الجاهزية الرقمية لدى المشاركين.
كما يتناول البرنامج دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة، وريادة الأعمال، وتقنية المعلومات، إضافة إلى تنمية مهارات الاستعداد المهني، وبناء المسار الوظيفي في العصر الذكي، عبر تجربة تعليمية تطبيقية تعزز التفكير الرقمي والابتكار.
وتأتي إتاحة البرنامج عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX” في إطار دورها في تمكين الجهات من تقديم برامج التعليم والتدريب الرقمي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص التعليمية النوعية، من خلال بيئة وطنية متكاملة تدعم تقديم المحتوى الرقمي بكفاءة وجودة، وتعزز التكامل بين الجهات ومقدمي التعليم والتدريب.
ويستهدف البرنامج جميع الطلاب من عمر 16 سنة فأكثر، ضمن جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع الوعي بالذكاء الاصطناعي، وتسريع جاهزية الكفاءات الوطنية، وتنمية المهارات الرقمية لدعم الفرص الوظيفية المستقبلية. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في 26 فبراير 2026.
ودعت الوزارة المهتمين إلى التسجيل للاستفادة من البرنامج التدريبي وذلك من خلال الرابط: https://mcit.futurex.sa/courses/course-v1:mcit+AI+2026/about.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد