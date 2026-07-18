وزارة الحج والعمرة: ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة 22.5% 

أعلنت وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة إلى 931.5 ألف معتمر، وذلك منذ بداية موسم العمرة في (15 من ذي الحجة) حتى نهاية محرم 1448هـ، بنسبة نمو بلغت 22.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة أكثر من 1.27 مليون معتمر، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وأكدت الوزارة أن ذلك يجسد الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وما تشهده المنظومة من تكامل بين الجهات الحكومية، وتطوير مستمر للخدمات الرقمية والتشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المعتمرين والزوار وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

ووفقًا لإحصائيات الفترة من 15 ذي الحجة حتى نهاية محرم 1448هـ، أوضحت الوزارة أن 75% من معتمري الخارج قدموا إلى المملكة عبر المنافذ الجوية، فيما قدم 25% عبر المنافذ البرية والبحرية، مضيفة أن جمهورية باكستان الإسلامية جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المعتمرين القادمين بواقع 200 ألف معتمر، تلتها جمهورية إندونيسيا بـ 170 ألفًا، فيما جاءت جمهورية العراق في المرتبة الثالثة بـ 130 ألف معتمر.

وأضافت الوزارة أن منظومة العمرة تواصل تطوير خدماتها الرقمية والتشغيلية، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز تقديم تجربة عمرة أكثر يسرًا وجودة، منذ التخطيط للرحلة وحتى مغادرة المعتمر.