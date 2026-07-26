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للعام الدراسي 1448هـ

وزارة الحرس الوطني تعلن موعد التسجيل لبرنامج التأهيل العسكري للضباط الجامعيين

الأحد ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٩ مساءً
وزارة الحرس الوطني تعلن موعد التسجيل لبرنامج التأهيل العسكري للضباط الجامعيين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة القبول و التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل في البرنامج التأهيل العسكري للضباط الجامعيين، لدفعة (38)- العام الدراسي 1448هـ

وأوضحت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها في منصة “إكس”، إنه سيتم فتح باب التسجيل من يوم الثلاثاء 1448.02.14هـ، حتى يوم الجمعة 1448.02.17هـ، وذلك لحملة الشهادة الجامعية

وأضافت أنه يمكن التسجيل والاطلاع على الشروط والتعليمات؛ يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل، عبر النفاذ الوطني الموحد (نفاذ) من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

 

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