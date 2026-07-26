وزارة الحرس الوطني تعلن موعد التسجيل لبرنامج التأهيل العسكري للضباط الجامعيين

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أعلنت لجنة القبول و التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل في البرنامج التأهيل العسكري للضباط الجامعيين، لدفعة (38)- العام الدراسي 1448هـ
وأوضحت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها في منصة “إكس”، إنه سيتم فتح باب التسجيل من يوم الثلاثاء 1448.02.14هـ، حتى يوم الجمعة 1448.02.17هـ، وذلك لحملة الشهادة الجامعية
وأضافت أنه يمكن التسجيل والاطلاع على الشروط والتعليمات؛ يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل، عبر النفاذ الوطني الموحد (نفاذ) من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.