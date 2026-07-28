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وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات بالمنطقة الشرقية

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات بالمنطقة الشرقية
المواطن - فريق التحرير

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.

وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدًا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

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